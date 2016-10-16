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Fenerbahçe - Alanyaspor : 1-0 (Canlı anlatım)

Fenerbahçe Alanyaspor ile Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatımı, özeti ve golleri haberimizde. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatımı...

Fenerbahçe - Alanyaspor : 1-0 (Canlı anlatım)

16 Ekim 2016 16:25

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında elde ettiği 7 puanla 11. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, zirveye yaklaşmak istiyor. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor...

MAÇTAN DAKİKALAR

1. Ve maç başladı...

3. Ismail Aissati, Wagner Love ile paslaştı. Ceza sahasına girdi. Kjaer araya girdi.

6. Mehmet Topal topla birlikte ceza sahasına sokuldu. Volkan'a verdiği top kısa kaldı.

7. Van Persie'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Souza topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt kararı verdi. Gol iptal oldu.

14. Emenike sağ taraftan hızlı çıktı. Kenneth Omeruo'dan sıyrılırken yerde kaldı. Emenike penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.

17. Fenerbahçe yine sağ kanattan geldi. Alper çizgiye kadar indi. N'Sakala araya girdi.

25. Van Persie ceza sahasına girerken yerde kaldı ve Fenerbahçe ceza sahasına çok yakın mesafede serbes vuruş kullandı. Van Persie barajın solundan çok sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

36. Fenerbahçe Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor...

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Alper, Josef, Mehmet Topal, Volkan Şen Emenike, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Gassama, Omeruo, Ba, N'Sakala, Sackey, Deniz, Candeias, Emre, Aissati, WVagner Love.

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Kalpar

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