Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle şifresiz bein sports ! Fener Alanya canlı skor

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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Alanyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan çalışmaya takım ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı taktik çalışmalarıyla sürdürdü. İdmanda Haydar ile hafif sakatlığı olan Berkan ve Sackey takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Cenk Ahmet Alkılıç ve Georgios Tzavellas ise takımla çalışmaya başladı.

Douglas: “Konumumuz itibariyle takımın kazanması bizim için daha ön planda”

Antrenmanda gazetecilere açıklama yapan Brezilyalı forvet Dyanfres Douglas, takıma yeni katılan bir futbolcu olarak gol atmak güzel bir duygu olduğunu aktardı. Douglas, ”Ancak bizim için hayati bir önem taşıyan bu maçı kaybettiğimiz için gole çok sevinemiyorum. Ligdeki konumumuz itibariyle takımın kazanması bizim için daha ön planda. Takım kazansın da kim gol atarsa atsın. Büyük bir takımla oynayacağız. Sonsuz saygımız var. İyi oyunculardan kurulu ve kaliteli bir ekip. Evlerinde mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Biz de hocamızın verdiği taktikler doğrultusunda maça hazırlanıyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılabiliriz” dedi.

Başdaş:“Önemli olan puan veya puanlar almak”

Turuncu-yeşilli takımın stoper oyuncusu Barış Başdaş ise, ”Ligin elit takımlarından biriyle oynayacağız. büyük bir camia ancak oraya gittiğimiz zaman futboldan zevk almamız gerekiyor. Geçen hafta oynadığımız futbolu bu kez golle süslememiz gerekiyor. Futbol olarak iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum ama bu ligde önemli olan puan veya puanlar almak. Biz de zaten puan almaya gidiyoruz. İnşallah iyi futbolumuzu golle süsleyip 3 puanla döneriz. Yenilmeyecek takım yok. Gençlerbirliği oradan puan aldıysa biz de alabiliriz” diye konuştu.

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Fenerbahçe Alanyaspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Alanyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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