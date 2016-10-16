Fenerbahçe Alanyaspor ile Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lil beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan Emenike’nin sert vuruşunda kaleci Zlamal son anda kornere çeldi.

12. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Candeias’ın sert vuruşunda kaleci Volkan son anda kornere çeldi

25. dakikada Robin van Persie’nin ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28. dakikada Alper Potuk’un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Skrtel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zlamal’da kaldı

36. dakikada Alper Potuk’un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mehmet Topal rakibini geçerek altı pasın içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası dışı sol çaprazdan Volkan Şen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. Ve ikinci yarı başladı...

49. Mehmet Topal top ile çıkmak istedi. Sackey'in müdahalesi faul...

54. Emre sağ kanatta çizgiye yöneldi. Ortasında Kjaer araya girdi. Sonrasında Daniel Candeias orta denedi. Korner...

59. GOL! DANİEL CANDEİAS - Sol kanatta N'Sakala topu taşıdı. Ceza sahasına yaptığı ortada Candeias vuruşunu yaptı ve Volkan'ın üstünden topu ağlarla buluşturdu.

66. Atak sol tarafa taşındı. Gassama, rakibini indirdi. Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

74. Volkan Şen, Ba ile girdiği müdahalede iki oyuncu da yerde kaldı. Sonrasında Volkan Şen, Ba'ya müdahalede bulundu. İki oyuncu da henüz yerden kalkamadı.

80. Volkan sağ kanatta çizgiye yöneldi. Ortasında Skrtel'in kafa vuruşu başarısız.

86. Isaac Sackey, orta alanda Van der Wiel'a yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart.

89. yite orta alanda Kjaer'in hareketi sonrasında yerde kaldı. Paslaşarak kullandılar serbest vuruşu..

Ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, Volkan Narinç xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Van Der Wiel xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper Potuk, Robin Van Persie xx, Volkan Şen xx, Emenike xx

Yedekler: Fabiano, Şener, İsmail Köybaşı, Ramazan, Neustaedter, Chahechouhe, Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal xx, Gassama xx, Omeruo xx, Ba xx, N’sakala xx, Aissati xx, Deniz xx, Sackey xx, Emre xx, Candeias xx, Vagner xx

Yedekler: Haydar, Berkan, Efecan, Ayite, Badias, Erhan, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Gol: Mehmet Topal (dk. 36) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: N’sakala, Ba, Candeias (Aytemiz Alanyaspor), Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)