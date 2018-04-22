Fenerbahçe Antalyaspor canlı izle (Bein Sports Lig TV) Fener Antalya maç kaç kaç ?

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber

UEFA, Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.

UEFA, Fenerbahçe'ye yazılı yolladığı mesajla Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.

UEFA ile finansal fair-play anlaşması imzalayan Fenerbahçe, maaş sınırlaması dolayısıyla sattığı oyuncudan elde edeceği gelir ile transfer yapabiliyordu. Geçtiğimiz günlerde UEFA ile görüşen sarı-lacivertli kulübün yetkililerin, kulübün mali durumunu ile ilgili görüşme gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start aldı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antalyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinden sonra ritim koordinasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde dar alanda iki farklı taktik çalışma gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, takıma Fenerbahçe maçının taktik provalarını yaptırdı. Yeşil ve beyaz takım arasında oynanan çift kale maçı ise yeşil yelekli takım kazandı. Sakatlıkları geçen Maicon ile Danilo da takımla birlikte antrenmana çıktı.

Bu arada, Okyanus Koleji'nde öğrenim gören ve gelecekte meslek olarak futbolu seçmeyi planlayan bir grup öğrenci tesislere gelerek takımın antrenmanını izledi. Minik konuklar, antrenman sonrasında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüştü. Minik konukların sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, kendi futbol yaşamından da örnekler verdi.

Fenerbahçe Antalyaspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Antalyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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