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Fenerbahçe Avusturya'da

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, yarın Avusturya’nın Sturm Graz takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabakanın oynanacağı Graz kentine ulaştı.

Fenerbahçe Avusturyada

26 Temmuz 2017 15:35

Bugün saat 11.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Avusturya’nın Graz kentine hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 2 saat süren hava yolculuğunun ardından bu kente vardı. Fenerbahçe'yi havalimanında karşılayan T.C. Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Teknik Direktör Aykut Kocaman’a çiçek armağan etti. Taraftarların ilgisi ile karşılanan oyuncular, konaklayacakları otele geçerek dinlenmeye çekildi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, bir oyuncu ile birlikte, bugün TSİ 18.30’da, Graz Liebenau Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Maç öncesi sarı-lacivertli takımın son antrenmanı, Graz Liebenau Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak. 


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