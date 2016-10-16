Süper Lig'in 7. haftasında 8 puanlı Fenerbahçe sahasında 7 puanlı Alanya Aytemizspor'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı hangi gün Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? İşte bu sorularınıza cevap niteliğinde haberimiz.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe U21 takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde oynanan antrenman maçını profesyonel futbol takımı 5-1 kazandı. Golleri; Aatif Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli (k.k.), Josef de Souza ve Robin van Persie kaydetti. U21 takımının tek golünü ise Hasan kaydetti. Milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'den Sosa açıklaması

Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Jose Sosa'nın transferi için girişimlerde bulunulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son dönemde yazılı ve görsel basında, Arjantinli futbolcu Jose Sosa’nın ismi kulübümüzle anılmaktadır. Bu haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur. Bu haberler tamamıyla basının uydurmasıdır. Ayrıca Fanatik Gazetesi’nde çıkan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat’ın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’a transfer harcamalarıyla ile ilgili görüş bildirdiği haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

MAÇ BİLGİLERİ:

Maç Günü: 16 Ekim Pazar

Maç saati: 20:00

Stat: Ülker Arena

Maçın Hakemi: Alper Ulusoy

Canlı Yayın: Lig Tv & İha.com.tr (Canlı anlatım)

Sadettin Saran: "Fenerbahçe Başkanlığına adayım"

Fenerbahçe'den ihraç edilen ve açtığı davayı kazanan İş adamı Sadettin Saran, "Aziz Yıldırım, davadan aklandıktan sonra başkanlığı bırakacağını söyledi. Ben de tekrardan başkanlığa aday olacağım" dedi.

Levent'te bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkezi'nin açılışan katılan iş adamı Sadettin Saran, önemli açıklamalarda bulundu. Açılış töreninde konuşan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, sporcu ve gazetecilerin dostu olan Sadettin Saran’a yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederek, "Derneğim adına TSYD bundan sonra Sadettin Saran ile birlikte anılacaktır" dedi.

Saran: "Ali Koç aday olmazsa başkanlığa adayım"

Fenerbahçe'ye geri dönüş için açtığı davayı kazandığını ve yakında resmileşeceğini belirten Saran, "Sayın Aziz Yıldırım davadan aklanınca bırakacağını söyledi. Ben de her zaman söylediğim gibi adayım inşallah. Sağlığımızda bir sıkıntı olmazsa kongrede adayım. Aziz Bey, Ali Koç'u destekleyeceğini söyledi. Ali Koç aday olacaksa bu yönetimin devamı olarak illaki aday olmak için aday olmayız. Ali Koç'u destekleriz. Ali Koç aday olmazsa da başkanlığa adayım" diye konuştu.

"Fenerbahçe yine şampiyonluğun en iyi adaylarından biri"

Basın mensuplarının Fenerbahçe'nin durumu ile ilgili sorusuna ise Saran, "Bu kadar harcanan paralara yeteri kadar iyi bulmuyorum ama toparlayacağını da görüyorum. Yine şampiyonluğun en iyi adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Çok daha iyi yerlerde olması lazım. Harcanan paraları düşündüğümüzde çok daha iyi yerde olmamız gerekiyordu" şeklinde cevap verdi.

"Advocaat'ı desteklemek lazım"

Teknik Direktör Pereira'nın gönderilişi ve Hollandalı teknik adam Advocaat'ın gelişi hakkındaki soruya Saran, "Advacoot iyi bir hoca. Öyle bir şey yapılacaksa keşke daha iyi yapılsaydı. Şimdi artık onu desteklemek lazım. Önümüze bakacağız" cevabını verdi.

"Fenerbahçe'nin büyüklüğü taraftarından geliyor"

Sarı-lacivertli taraftarların stada gelmemeleri hakkında ise Saran, "Fenerbahçe’nin büyüklüğü taraftarından geliyor. Bu önemli bir sıkıntı, yavaş yavaş artacağını düşündüm. Bir kırgınlık var. Futbol düzeldikçe geçen sene yapılan hatalar futbolcuların bedelsiz olarak rakip takıma gitmesi bir kırıklık oluştu. Sanıyorum futbol düzeldikçe, başarı geldikçe de stat yavaş yavaş dolacaktır" diye sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programları ve bu müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 7. haftasının programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

15 Ekim Cumartesi

14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor: Serkan Tokat

17.00 Kayserispor - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Cüneyt Çakır

16 Ekim Pazar

13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

13.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

17 Ekim Pazartesi

19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım