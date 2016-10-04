Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kendi evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

04 Ekim 2016 14:33

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde sarı-lacivertli futbolcular basına kapalı olarak antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Milli takımlarda bulunan futbolcular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile devam edecek.  

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, fenerbahçe


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!