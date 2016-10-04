Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde sarı-lacivertli futbolcular basına kapalı olarak antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Milli takımlarda bulunan futbolcular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile devam edecek.