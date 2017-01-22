FENERBAHÇE: 0 BAŞAKŞEHİR: 0

İLK YARI

12. Ozan savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu topla buluşturmak istedi ancak Fernandao ofsayt pozisyonunda.

8. Salih sağ kanatta hareketlenen Lens'i topla buluşturmak istedi ancak Eren zamanında araya girdi ve kafayla topu kalecisine kazandırdı.

4. Mehmet Batdal'a faul yapan Souza sarı kart gördü. Başakşehir tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

1. Maç Fenerbahçeli ıyucuların vuruşuyla başladı

İşte 11'ler

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Salih, Lens, Alper, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Eren, Eren, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Fenerbahçe'de Kjaer sevinci

Medipol Başakşehir maçı öncesinde oynayıp oynamayacağı tartışılan, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Simon Kjaer, zorlu maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sağ diz ön adalesinde zar yırtığı oluştuğu için Adanaspor maçında forma giyemeyen Simon Kjaer, Medipol Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor. Hafta içinde yapılan yoğun tedavi sonrasında iyileşen tecrübeli savunmacı, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve bu maçta ilk 11'e alındı. Adanaspor karşısında sakatlanan Mehmet Topal ise, zorlu mücadeleye yetişmedi. Tecrübeli futbolcu, 18 kişilik kadroda yer almıyor.

Salih sürprizi

Adanaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Roman Neustadter, Kjaer'in iyileşmesiyle kulübenin yolunu tuttu. Mehmet Topal'ın sakatlığı nedeniyle Teknik Direktör Dick Advocaat, savunmanın önünde Josef-Ozan ikilisine yer verecek. Geçtiğimiz hafta da ilk 11'de sahaya çıkan, ancak Josef-Mehmet Topal ikilisinin önünde oynayan Ozan Tufan, bu mücadelede Mehmet Topal'ın yerinde oynayacak. Ozan'ın bölgesinde ise Alper Potuk sahaya çıkacak. Adanaspor mücadelesinde ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Aatif Chahechouhe, 18 kişilik kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Salih Uçan ilk 11'de yer alacak.

Dick Advocaat: "Bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum"

“Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçı kazanmalıyız”

Advocaat, iyi organize olan bir takım haline geldikten sonra puanlar topladıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz çok iyi organize olan bir takım haline geldikten sonra bu puanları alabildik. Şu anda hala devre arasındayız. İkinci yarı yeni başlıyor. İki deplasman derbisi oynayacağız ama biz en iyi skorlarımızı deplasman maçlarında almışız. Hemen hemen bütün deplasman maçlarımızı kazanmışız. O nedenle bunu olumsuz olarak değerlendiremeyiz. Şampiyonluk şansımız için Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçı kazanmalıyız. Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama bizi yendiler. Onların o zamanki kadrosuna bakıyorum sadece bir farklı oyuncu var, bizde ise 7-8 farklı oyuncu olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor."

"Bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum"

Hollandalı çalıştırıcı, iyi kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Genel anlamda söylediklerime baktığınızda belki benim çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz. Ama ben olumsuz bakmıyorum. Sadece gerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum. Ben hala bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur" şeklinde konuştu.(Rıdvan Turşak / İHA)

"Aatıf'a haksızlık yapılıyor"

Dick Advocaat, Aatıf Chahechouhe hakkındaki eleştirilere katılmadığını da sözlerine ekleyerek, "Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi yada kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Onu övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum" dedi.

Hollandalı teknik adam, Aatıf ve Mehmet Ekici takası hakkında da, "Bizim ve onların isteğiyle gelişen bir süreç vardı. Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor da Aatıf'i istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti" diye konuştu.

Abdullah Avcı: “Ligimizin en değerli takımıyla oynayacağız”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geride kalan haftalarda elde ettikleri başarıları ligin ikinci yarısında da sürdürmek istediklerini söyleyerek, “Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kritik maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, geride kalan 17 haftada elde ettikleri başarıları bu maçı kazanarak sürdürmek istediklerini ifade etti.

“Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz”

Geride kalan 17 haftanın kendileri için çok iyi geçtiğini belirten Abdullah Avcı, “Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Bir takım dalgalanmalar yaşıyor olmaları Fenerbahçe’nin iyi bir takım olduğunu değiştirmez. İyi bir müsabaka devam ediyor. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz. Medyada bu maçla ilgili ‘Fenerbahçe’nin son şansı’ gibi şeyler yazılıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya daha 18. haftada bu algının oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yarış uzun süre devam edecek. Bizim yükümüz yok. Bizim sadece oyun gücümüz var. Bu oyun gücünü de saha da göstermeye çalışacağız. Oyun gücümüzle hep sahanın içinde olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“İlk maçta biz baskıyla başlamıştık”

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadıkları maç hakkında da konuşan başarılı teknik adam şunları söyledi:

“İlk maçta biz baskıyla başlamıştık. Ama 55. dakikada Emre’nin kırmızı kart görmesiyle bu sefer rakip baskı yapmaya başladı. Ama bunları da detaylandırdık. Bu maçta nasıl olur bilmiyorum ama biz takım olarak oyunun iki yönünü oynamaya çalışıyoruz. Ne zaman baskı yapacağız, ne zaman bekleyeceğiz bunları çalıştık. Bakalım bu senaryolar sahaya nasıl yansıyacak hep beraber göreceğiz.”

Öte yandan Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, takım halinde yapılan düz koşuyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idmanın teknik bölümü ise basına kapalı gerçekleşti.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 22 Ocak 2017

Stadyum: Ülker Stadı

Maçın hakemi: Bülent Yıldırım

Canlı Yayın: Beinsports

Canlı anlatım: İha.com.tr

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Ocak Cumartesi

13.30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor - Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy