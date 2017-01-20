Simon Kajer çalışmalara başladı; Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocat yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi gün oynanacak (Fener Başakşehir)

Antrenman notları

Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ilk bölümüne düz koşuyla başladı. Yağmur altında yapılan antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından soğumadan istasyon hareketleri yaparak kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi. İdmanın basına açık olan ilk yarım saatlik son bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcular 5'e 2 top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Medipol Başakşehir maçının taktik idmanını gerçekleştirdiği bildirildi.

Kjaer takımla çalıştı

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Simon Kjaer takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı süren Volkan Şen ve ağrıları devam eden Aatıf Cheacheou ile tedavilerine devam edilen Uygar Mert Zeybek idmanda yer almadı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ise özel program eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi.

Dick Advocaat: "Bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum"

“Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçı kazanmalıyız”

Advocaat, iyi organize olan bir takım haline geldikten sonra puanlar topladıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz çok iyi organize olan bir takım haline geldikten sonra bu puanları alabildik. Şu anda hala devre arasındayız. İkinci yarı yeni başlıyor. İki deplasman derbisi oynayacağız ama biz en iyi skorlarımızı deplasman maçlarında almışız. Hemen hemen bütün deplasman maçlarımızı kazanmışız. O nedenle bunu olumsuz olarak değerlendiremeyiz. Şampiyonluk şansımız için Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçı kazanmalıyız. Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama bizi yendiler. Onların o zamanki kadrosuna bakıyorum sadece bir farklı oyuncu var, bizde ise 7-8 farklı oyuncu olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor."

"Bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum"

Hollandalı çalıştırıcı, iyi kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Genel anlamda söylediklerime baktığınızda belki benim çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz. Ama ben olumsuz bakmıyorum. Sadece gerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum. Ben hala bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur" şeklinde konuştu.(Rıdvan Turşak / İHA)

"Aatıf'a haksızlık yapılıyor"

Dick Advocaat, Aatıf Chahechouhe hakkındaki eleştirilere katılmadığını da sözlerine ekleyerek, "Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi yada kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Onu övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum" dedi.

Hollandalı teknik adam, Aatıf ve Mehmet Ekici takası hakkında da, "Bizim ve onların isteğiyle gelişen bir süreç vardı. Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor da Aatıf'i istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti" diye konuştu.

Abdullah Avcı: “Ligimizin en değerli takımıyla oynayacağız”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geride kalan haftalarda elde ettikleri başarıları ligin ikinci yarısında da sürdürmek istediklerini söyleyerek, “Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kritik maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, geride kalan 17 haftada elde ettikleri başarıları bu maçı kazanarak sürdürmek istediklerini ifade etti.

“Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz”

Geride kalan 17 haftanın kendileri için çok iyi geçtiğini belirten Abdullah Avcı, “Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Bir takım dalgalanmalar yaşıyor olmaları Fenerbahçe’nin iyi bir takım olduğunu değiştirmez. İyi bir müsabaka devam ediyor. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz. Medyada bu maçla ilgili ‘Fenerbahçe’nin son şansı’ gibi şeyler yazılıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya daha 18. haftada bu algının oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yarış uzun süre devam edecek. Bizim yükümüz yok. Bizim sadece oyun gücümüz var. Bu oyun gücünü de saha da göstermeye çalışacağız. Oyun gücümüzle hep sahanın içinde olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“İlk maçta biz baskıyla başlamıştık”

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadıkları maç hakkında da konuşan başarılı teknik adam şunları söyledi:

“İlk maçta biz baskıyla başlamıştık. Ama 55. dakikada Emre’nin kırmızı kart görmesiyle bu sefer rakip baskı yapmaya başladı. Ama bunları da detaylandırdık. Bu maçta nasıl olur bilmiyorum ama biz takım olarak oyunun iki yönünü oynamaya çalışıyoruz. Ne zaman baskı yapacağız, ne zaman bekleyeceğiz bunları çalıştık. Bakalım bu senaryolar sahaya nasıl yansıyacak hep beraber göreceğiz.”

Öte yandan Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, takım halinde yapılan düz koşuyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idmanın teknik bölümü ise basına kapalı gerçekleşti.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 22 Ocak 2017

Stadyum: Ülker Stadı

Maçın hakemi: Bülent Yıldırım

Canlı Yayın: Beinsports

Canlı anlatım: İha.com.tr

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Ocak Cumartesi

13.30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor - Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy