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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: 'Nerede Beşiktaş Kulübü?'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Beşiktaş Kulübü'ne serzenişte bulunarak, "Niye gelip şikayetçi olmuyorlar" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Nerede Beşiktaş Kulübü?

20 Şubat 2017 15:14
Aziz Yıldırım: 'Nerede Beşiktaş Kulübü?' - Tıkla İzle

'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Silivri'de yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, davanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zamanında bu işin içinde FETÖ/PDY'nin olduğunu söylediklerini ifade eden Yıldırım, "Bunu söylediğimizde bize gülüyorlardı. Bunu o zaman herkes algılayamadı ama zaman içerisinde gördük. 15 Temmuz'da da Türkiye’yi karanlığa götürecek bir hadise ile karşı karşıya kaldık. Biz sürekli mahkemelerle uğraştık. Bu yüzden normal hayata konsantre olamadık. Tam 4 sene oldu ama hala Yargıtay kararını vermedi. Yargıtay artık kararını vermeli. Bu süreci yaşamak bizler ve ailelerimiz için çok zor oluyor. Her şey ortada ama bunların artık karar haline gelip bizlere tebliğ edilmesi lazım" diye konuştu.

"Hedef Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ydi"

3 Temmuz 2011 tarihinde yapılan operasyonda hedefin kendileri olduğunu söyleyen Yıldırım, "2011’de yapılan operasyonda hedef Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe olduğu için bu operasyonu genişletmediler. Çıkan kanunun da ligler bittikten sonraki dönemde uygulanması lazımdı. Ama kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdi. Çünkü tezgahı böyle hazırladılar. O gün mağdur olan hiçbir kulüp bugün FETÖ/PDY'den şikayetçi değil. 2011’de yaşanan bu hadise Türk Futbolu'nda bütün dengeleri bozdu. Türkiye’nin yurt dışında itibarını zedeledi. Peki şimdi Türkiye Futbol Federasyonu nerede? Eğer siz bunların bu ülkeyi karanlığa götürdüğüne inanıyorsanız buraya geleceksiniz. Herkes FETÖ’den korkuyor. Ama biz korkmadan aslanlar gibi mücadele ediyoruz. Bu mücadelemden de hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bu Türkiye'nin davasıdır" dedi.

"Şikayetçi olmuyorsanız, siz şike yaptınız"

Beşiktaş Kulübü'nün bu davayla ilgili olarak şikayetçi olmamasına da vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Beşiktaş Kulübü nerede? Bizim eteğimize süs yapmışlardı onları. Niye gelip şikayetçi olmuyorlar? O gün arkamızda kimse yoktu. Ama bugün arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var. Neden korkuyorsunuz? Eğer buraya gelip bu davayı savunmazsanız o zaman konuşmaya da hakkınız olmaz. Gelip şikayetçi olmuyorsanız o zaman siz şike yaptınız. Çünkü gelip konuşmaktan korkuyorsunuz" diyerek sözlerini noktaladı. 

Etiketler: Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü


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