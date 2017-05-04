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Fenerbahçe basketbolda finale yükseldi

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 77-63’lük skorla mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

Fenerbahçe basketbolda finale yükseldi

04 Mayıs 2017 22:35
Fenerbahçe basketbolda finale yükseldi - Tıkla İzle

Karşılaşmaya Fenerbahçe; Quigley ve Gruda’nın basketleri ile 5-2 başladı. Daha sonra hücumda toparlanan Galatasaray, Işıl ile Traore’nin sayılarıyla 6-5 öne geçti. Savunmada sarı-lacivertlileri durduran sarı-kırmızılılar, baskılı oynadığı son anları Işıl ve Deniz’in basketleriyle 26-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta da hücumdaki etkinliğini sürdüren Galatasaray; Işıl, Seda ve Vitola’nın basketleri ile farkı 8’e çıkararak skoru 33-25 yaptı. Pota altında Lavender’i etkili kullanan Fenerbahçe, periyotun bitimine 3 dakika 4 saniye kala farkı 1 indirerek skoru 35-33’e getirdi. Son anlarda Pelin’in üçlüğü ile 40-38 öne geçen sarı-lacivertliler, Lavender’in sayılarıyla devreye 40-37 önde girdi.

Üçünü periyotta Gruda, Parker ve Lavender üçlüsünden sayılar bulan Fenerbahçe, farkı 12’ye çıkararak 53-41 yaptı. Sarı-kırmızılılar Papova ve Cansu’nun sayılarıyla farkı indirse de sarı-lacivertliler Ayşen’in üçlüyle periyotu 58-50 önde tamamladı.

Son periyota hücumda etkili başlayan Galatasaray, Vitola, Papova ve Işıl’ın basketleri 7-0’lık seri yakalayarak, farkı 1’e indirdi ve skoru 58-57 yaptı. Son anlarda rakibinin dönmesine izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 77-63’lük skorla kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi oldu.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Sami Özel xx, Fatih Güler xx

Galatasaray: Deniz x 2, Pınar xx 4, Traore xx 6, İrem x, Cansu xx 5, Işıl xxxx 24, Papova xx 5, Seda x 2, Vitola xx 8

Başantrenör: Marina Maljkovic

Fenerbahçe: Pelin xx 5, Ayşe xx 3, Birsel x 1, Tuğçe xx 4, Parker xx 10, Lavender xx 16,Gruda xx 12, Quigley xxx 26

Başantrenör: Fırat Okul

1. Periyot: 26-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 37-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 50-58 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Papova (Galatasaray)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)


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