Fenerbahçe, beraat kararının yıl dönümünü unutmadı

Sarı-lacivertli kulüp, 3 Temmuz Şike Davası'nda verilen beraat kararının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iç tehditlerden biri olan FETÖ'ye karşı ilk kitlesel tepkiyi veren camiamız, eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, 3 yıl önce bugün, 9 Ekim 2015'te Şike Kumpasından 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarıyla aklandı.

Camiamız açısından tarihi bir dönüm noktası olarak niteleyeceğimiz beraat kararları, kulübümüzün ne kadar büyük bir saldırıya maruz kaldığını tüm Türkiye'ye göstermiş oldu.

Ancak 3 yıl önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu kararın ardından davayı tamamen kapatacak, süreci sona erdirecek ve Fenerbahçe için tarifi mümkün olmayan maddi kayıplarını geri almak için atılacak adımların başlangıcı olacak Yargıtay kararı henüz açıklanmış değildir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 7'den 70'e aylarca süren bir mücadele ile karşı koyduğumuz FETÖ ürünü Şike Kumpasının çöküşünü tasdik eden mahkeme kararıyla ilgili Yargıtay sürecinin; vicdanlarda aklanan Fenerbahçe'mizin, daha fazla mağdur edilmesine izin verilmeden sonlandırılmasını beklemekteyiz.

Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz ki; tarihimizin en ağır saldırısını yaşadığımız, maddi ve manevi olarak telafisi mümkün olmayan zararlara uğratıldığımız bu sürecin, ilk günkü kararlılıkla sonuna kadar takipçisi olacak ve her türlü hukuki mücadelenin gereklerini yerine getireceğiz.

Birlik ve beraberlik içinde, bir an olsun vazgeçmeden omuz omuza takip ettiğimiz o zorlu sürecin devamında da aynı birlik ve beraberliğimiz sürecektir."