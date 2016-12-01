Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Sağanak yağmur altında ve basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Darıca Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana sahada ısınma ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenman ile devam edecek.

Fenerbahçe'den derbi biletleri duyurusu

Fenerbahçe, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi için şu ana kadar 26 bin 492 adet biletin satıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 13. haftasında, Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında, 3 Aralık Cumartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı devam etmektedir.

Şu ana kadar satılan bilet sayısı 26 492 olup, bilet satışı www.passo.com.tr üzerinden devam etmektedir.

Karşılaşma biletlerinin tükenmesi halinde, taraftarlarımıza Kulübümüz tarafından açıklama yapılacaktır. Bu nedenle taraftarlarımızdan ricamız, resmi bir açıklama yapılana kadar; teknik bir problemle karşılaştıklarında yeniden bilet almayı denemeleri ve maç günü Stadımızda yerlerini almalarıdır.

Ayrıca, karaborsa bilet satışı ve stat çevresinde sahte ürün satışıyla ilgili, kulübümüz emniyet birimleriyle işbirliği içerisindedir ve yasal olmayan satışların engellenmesi adına gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

Derbinin saati değişmedi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için yayıncı kuruluşun saat değişikliği için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Ligin 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için yayıncı kuruluş saat değişikliği başvurusunda bulundu. TSİ 18.15'te oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı için böyle bir başvuruda bulunduğu ifade edilen yayıncı kuruluş, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın 20.00'de başlaması için başvuruda bulundu. Bu talep her iki kulübe de iletildi ancak Beşiktaş Kulübü'nün istememesi sebebiyle başvurunun kabul edilmediği öğrenildi. Zorlu karşılaşma planlandığı gibi 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. (Rıdvan Turşak)

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 3 Aralık 2016

Stadyum: Ülker Stadyumu

Maçın hakemi: ...

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Beşiktaş savunmada sıkıntı yaşıyor

Beşiktaş, ligde son dört ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda kalesini gole kapatamadı. Savunmada yaşanan bu sıkıntılarla alakalı siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takım içerisinde nasıl bir çare bulacağı ise merak ediliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takımda savunmada sıkıntı yaşanıyor. Rakip ağları sarsmakta sorun yaşamayan Şenol Güneş'in öğrencileri neredeyse her maçta ağlarının sarsılmasını da engelleyemiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde es geçmedi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda geride kalan 5 maçta topladığı 7 puanla; 8'er puanlı Napoli ve Benfica'nın arkasında 3'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım zorlu grupta oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatamadı. Devler Ligi'nin ilk maçında Benfica deplasmanında 1-1, Dinamo Kiev ile İstanbul'da 1-1 eşitlikle ayrılan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında ise Napoli'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Daha sonra B Grubu dördüncü maçında Napoli ile Vodafone Arena'da 1-1'lik skorla puanları paylaşan Kara Kartal, çarşamba günü Benfica'yı ağırladığı maçta 3-0'lık skorla geriye düştü ancak ikinci devrede müthiş geri dönüşle karşılaşmayı 3-3 eşitlikle sona erdirdi. B Grubu'nda oynadığı 5 maçta kalesinde 8 gol gören siyah-beyazlı takım kalesine 1,6 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü 8 golün büyük bir bölümü ise savunmada yaşanan bireysel hatalar sonrası geliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in savunmada yaşanan zaaflara nasıl önlem alacağı ise merak ediliyor.

Ligde de durum aynı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Beşiktaş, oynadığı 4 maç hariç kalesini gole kapatamadı. Ligde de rakip ağlara sarsma konusunda sıkıntı yaşamayan ve hatta 24 golle ligin en golcü ikinci takımı olan siyah-beyazlılar, kalesini savunma konusunda ligde de sorun yaşıyor. Defans zaaflarını bir türlü yenemeyen Kara Kartal, ligde 12 maç boyunca kalesinde 10 gol gördü. Yine Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi ligde de yediği goller baz alındığında Beşiktaş savunmasında yine bireysel hatalar öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar da geçen sezon takımın başına geçen Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk sezonunda da 12 hafta geride kalırken siyah-beyazlılar kalesinde 12 gol görmüştü.