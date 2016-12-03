Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Kadıköy deplasmanına konuk olacak. Kritik derbi maçta siyah-beyazlı taraftarlar da uzun bir aranın ardından Ülker Stadyumu'nda takımlarını destekleyebilecek. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göcek yönetecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ezeli rakabette 121. randevu

Fenerbahçe ve Beşiktaş şu ana kadar ligde 120 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 45, Beşiktaş'ın da 38 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 37 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Beşiktaş'ın deplasman karnesi olumlu

Lider Medipol Başakşehir'in ardından ligde geride kalan 12 haftada deplasmanda oynadığı 6 maçta 14 puanla en çok puan toplayan ikinci takım olan Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Deplasmanlarda 6 maçta 9 gol atan siyah-beyazlı takım kendi ağlarında ise 4 gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde de deplasmanda iki maça çıkan Şenol Güneş ve öğrencileri Napoli'yi 3-2 mağlup ederken, Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş bu sezon başından beri deplasmanlarda oynadığı toplam 8 maçta 18 puan topladı. Kara Kartal'ın maç başında deplasman puan ortalaması ise 2,5.

Düdük Hüseyin Göçek'te

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesini Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.

Liderlik yarışında en önemli sınav

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda 28 puanla ikinci sırada bulunurken Fenerbahçe ise sezon başındaki kötü başlangıca rağmen topladığı 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, ezeli rakibini mağlup ederek 30 puanla lider olan Medipol Başakşehir'i yakalamak isterken, sarı-lacivertliler de alacağı galibiyetle zirve yarışına ortak olmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe 11 senedir evinde kaybetmiyor

Fenerbahçe’nin evinde Beşiktaş’a karşı oynadığı 60 maçta 24 galibiyeti bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise Kadıköy’de 16 kez kazanabildi. Fenerbahçe, 17 Nisan 2005'te oynanan ve Beşiktaş’ın 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmadan bu yana evinde rakibine karşı kaybetmiyor.

Beşiktaş'ın Kadıköy'deki en son galibiyeti 2005'te

Namağlup olarak hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam Beşiktaş, unvanını korumak istiyor. Ancak 17 Nisan 2005'de oynanan ve 4-3'lük skorla Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ettiği maçtan beri siyah-beyazlılar ezeli rakibini deplasmanda mağlup edemiyor. İki takım arasında oynanan 120 maçta ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bu 120 maçta 45 kez galibiyetle sahadan ayrılan sarı-lacivertlilere karşı Beşiktaş ezeli rakibini 38 kez mağlup edebildi. 37 maç ise berabere sonuçlandı.

İki ezeli rakip arasında oynanan son 5 maçta ise Fenerbahçe'nin 4 galibiyetine, Beşiktaş 1 galibiyetle yanıt verdi. 1 maç ise berabere bitti. Bu 5 maçta sarı-lacivertli takım rakip ağlara 7 gol kaydederken, siyah-beyazlılar ise 4 golle yanıt verdi.