Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusuyla başladıkları antrenmanda 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

