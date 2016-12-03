FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ

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85'Lensi'in sağ kanattan yaptığı ortada Fabri çıktı ve topu kontrol etti.

84'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı sonrasında kendi aralarında paslaşırken topu kaptırdılar.

83'Beşiktaş Kerim ile hızlı çıkmak isterken Alper ona faul yaptı ve sarı kart gördü. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak

82'Van Persie'nin kullandığı serbest vuruşta Fabri çıktı ve topu uzaklaştırdı.

81'Sağ kanatta topu alan Lens yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Tosic Lens'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

79'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında paslaşıyorlar.

78'Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yüzüne yakından mesafeden top çarptı. Mehmet sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında

77'Orta sahada topu alan Lens rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını Volkan'a verdi. Volkan bekletmeden ortasını yaptı ancak top Fabri'de kaldı.

76'Fenerbahçe'de Sow oyundan çıkıyor. Lens oyuna dahil oldu.

75'Adriano'nun uzun pasında Aboubakar topu kontrol etti ve Kjaer'den sıyrılmak istedi ancak Kjaer yerinde müdahaleyle topu aldı.

69'Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşu bir kez daha Van Persie karşıladı

69'Atiba'nın pasında top Volkan Şen'in eline çarptı. Beşiktaş yeniden serbest vuruş kullanacak.

68'Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta Van Persie kendi ceza sahası içinde topu karşıladı.

68'Cenk Skrtel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak

67'Hasan Ali serberst vuruşu Alper'le paslaşarak kullandı sonrasında Beşiktaş savunması araya girdi ve topu Alper'den aldı.

66'Orta sahada Alper'in Atiba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak

65'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı sonrasında Volkan Şen'e topu oyun alanında kontrol edemedi.

65'Aboubakar Mehmet Topal'dan sıyrılmak isterken ona faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

60'Beşiktaş'ta Quaresma oyundan çıktı. Aboubakar oyunda

58'Alper orta sahada yerde kaldı. Fenerbahçe serbeest vuruş kullanacak.

57'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu ileriye göndererek kullandı. Bu topu alan Van Persie ceza sahasındaki Josef'e pasını verdi. Josef'in şutu yandan auta gitti.

56'Topu kaptırdıktan sonra topsuz alanda Hasan Ali'ye faul yapan Quaresma sarı kart gördü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak

55'Quaresma'nın ceza sahasına gönderdiği topu Van Persie karşıladı.

54'Quaresma'nın ön direğe doğru gönderdiği topu Fenerbahçe savunması karşıladı. Sonrasında topu alan Quaresma yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak

54'Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken araya Skrtel girdi. Beşiktaş korner kullanacak

53'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında paslaşıyor.

51'Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği taç ataşında Marcelo topu karşıladı sonrasında Quaresma topu Mehmet Topal'a çarptırarak taca gönderdi.

50'Van Persie'nin kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarıya gitti.

49'Van Persie hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir yerden serbest vuruş kullanacak

48'Mehmet Topal'ın ortasında Van Persie topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti ancak top auta gidiyor.

47'Beşiktaşlı oyuncular serbest vuruşu paslaşarak kullandı sonrasında Volkan Şen araya girdi ve topu aldı. Volkan rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ancak hakem devam dedi.

46'Orta sahada Tolgay yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

46'Fenerbahçe'de Aatif çıktı. Volkan Şen oyunda

46'İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

İLK YARI BİTTİ

31. dakikada Alper’in sol kanattan ceza sahasına ortasında içeride oluşan karambolde topu önünde bulan Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

29. dakikada Alper’in sağ kanatan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı.

13'Hava topu mücadelesinde Kjaer Cenk'e faul yaptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Kjaer bu müdahalenin ardından sarı kart gördü

5. dakikada Mehmet Topal’ın pasında son çizgiye inen Hasan Ali’nin vuruşunda kaleci Fabricio Agosto 2 hamlede topu kontrol etti.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatif, Sow, Robin van Persie

Fenerbahçe'nin yedekleri: Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Ozan, Volkan Şen, Fernandao, Lens

Beşiktaş'ın ilk 11'i : Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Kerim, Cenk

Beşiktaş'ın yedekleri: Tolga, Beck, Atınç, Necip, Olcay, Gökhan İnler, Aboubakar

Fenerbahçe tribününde ilginç Gökhan Gönül pankartı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül için sarı-lacivertli taraftarlar tribünde ortasında milli oyuncunun fotoğrafı olan dolar pankartı açtı.

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta milli futbolcu Gökhan Gönül’e büyük tepki gösterildi. Bu yaz döneminde olaylı bir şekilde Fenerbahçe’den ayrılan Gönül için sarı-lacivertli taraftarlar özel pankart hazırladı. Maçtan önce ısınmaya çıkan Gökhan Gönül aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, onun olduğu dolar pankartı açtı. Bazı taraftarların ise tecrübeli oyuncuya yabancı madde attığı görüldü.

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy’e geldi

Spor Toto Süper Lig’de bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Vodafone Arena Stadı’nın çevresinde toplanan 2 bin siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadyumu’na geldi.

Beşiktaş’tan 40 otobüsle hareket eden 2 bin siyah-beyazlı taraftar, geniş güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu’na geldi. Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaparken, bir grup taraftar birbirine girdi. Güvenlik güçlerinin hemen müdahale ettiği olay fazla büyümeden engellendi. Bazı taraftarlar ise göz altına alındı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy’e geldi

Spor Toto Süper Lig’de bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Vodafone Arena Stadı’nın çevresinde toplanan 2 bin siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadyumu'na geldi.

Beşiktaş'tan 40 otobüsle hareket eden 2 bin siyah-beyazlı taraftar, geniş güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaparken, bir grup taraftar birbirine girdi. Güvenlik güçlerinin hemen müdahale ettiği olay fazla büyümeden engellendi. Bazı taraftarlar ise göz altına alındı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.