Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde Tokatlı taraftarlardan örnek davranış

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Tokat'ta bir araya gelen her iki takımın taraftarları, Güneydoğu'da ortaklaşa olarak bir okula eğitim yapma kararı alarak dostluk mesajı verdiler. Tokat Genç Fenerbahçeliler Sorumlusu Burak Çelik ile Tokat Çarşı Grubu Sorumlusu Mücahit Tümen liderliğinde kent merkezinde bulunan Niksar Yolu Kavşağı'nda bir araya gelen taraftarlar yaptıkları ortak açıklamayla hem dostluk mesajı verdiler hem de bu mesajı Güneydoğu'da bir okula eğitim yardımı yapma kararı alarak taçlandırdılar.

Tokat Genç Fenerbahçeliler Sorumlusu Burak Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birlikte bir kardeş köy okulu seçeceklerini söyleyerek, "Derbi öncesinde bir araya geldik. Güneydoğu Anadolu'da bir okula yardımda bulunacağız. Her zaman dostluk kazansın diyoruz. Şehrimizin de bu vesile ile her zamankinden daha iyi oranda, daha iyi güzel oranda bir ve beraber olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.



Tokat Çarşı Grubu Sorumlusu Mücahit Tümen ise ilerleyen zamanlarda diğer taraftar gruplarıyla da bir araya gelerek çeşitli sosyal etkinliklerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Tümen, "Bugün bir arada olduk ve böyle bir yardıma vesile olduk" diye konuştu.Dursun Ekrem Er