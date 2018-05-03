Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 19 Nisan'da oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sonrasında maç tatil edilmiş Türkiye Furbol Federasyonu karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar almıştı. Yaşanaların ardından toplanan Beşiktaş Divan Kurulu maça çıkmama kararı almıştı. Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanacak mı? Beşiktaş sahaya çıkacak mı?

Beşiktaş,alınan karara göre Ülker Stadı'nda saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan takımı yine TFF açıklayacak.İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE SAHAYA ÇIKACAK!

Fenerbahçe, Beşiktaş kararını değiştirmese bile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.

BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKMAZSA NE OALACAK?

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen cezaları onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği tüm cezaları onadı.

TFF Tahkim Kurulu'nun 03 Mayıs 2018 günlü (27) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

"Trabzonspor'un, futbolcu Mehmet Ekici ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/522 - K.2017/640 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor'un duruşma talebinin reddine,

Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor'un 30.03.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, tarafların itirazlarının reddedilerek kararın onanmasına oy çokluğu ile,

Beşiktaş görevlisi Erdinç Gültekin ile ilgili PFDK'nın 25.04.2018 tarih ve E.2017-2018/927 K.2017-2018/1093 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş görevlisi Erdinç Gültekin'in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile

Fenerbahçe'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Fenerbahçe'nin 25.04.2018 tarihli E. 2017-2018/927 K.2017-2018/1092 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile,

Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 65 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında,

sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe görevlisi Ali Bozan'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe görevlisi Gökhan Uyanık'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile,

Galatasaray idarecisi Burak Elmas ile ilgili, PFDK'nın 26.04.2018 tarihli E.2017-2018/925 K.2017-2018/1094 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray idarecisi Burak Elmas'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."