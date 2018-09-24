Fenerbahçe Beşiktaş Şifresiz Canlı İzle Az Tv idman Tv| Fener Beşiktaş şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi

Fenerbahçe Beşiktaş Şifresiz Canlı İzle Az Tv İdman Tv... Süper Lig'in 6. haftası çok kritik bir karşılaşmaya sahne olacak.Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri, mücadele AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Futbolseverler en çok bu sorunun yanıtını merak ediyor. Önemli mücadele bu akşam saat 19.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Derbi maçını DIGITIURKP PLAY üyeliğiniz varsa haberimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.Taraftarların en çok merak ettiği bir diğer konu olan mücadele bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak verilecek mi? Konu ile ilgli tüm detaylara buradan ulaşabileceksiniz.

Beşiktaş'tan taraftarlarına bilgilendirme

Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Beşiktaş Kulübü, maça gidecek olan taraftarları için bilgilendirmede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesinde siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarına bilgilendirme yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Maçı tribünde izleyecek olan taraftarlarımız stadyuma toplu olarak götürülecektir. Taraftarlarımızın 24 Eylül Pazartesi günü Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye park alanında buluşmaları gerekmektedir.

Hareket saati 17.00'dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz."

Fırat Aydınus'ın ligdeki 11. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek Fırat Aydınus, iki takımın arasında daha önce 11 maçını yönetti. Söz konusu müsabakalarda iki takım 4'er galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak. Aydınus, Süper Lig'de daha önce 11 kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalarında görev aldı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 3 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

Fırat Aydınus, ligde yönettiği 11 derbide 9 kez kırmızı kartını başvurdu. Aydınus'un ligde yönettiği derbilerde en farklı galibiyet ise 21 Aralık 2009 tarihinde oynanan maçta yaşandı ve Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

En çok kart Fenerbahçe'ye

Genel istatistiklere bakıldığında Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin 55, Beşiktaş'ın da 36 karşılaşmasında görev aldı. Aydınus yönettiği Fenerbahçe maçlarında sarı-lacivertli ekibin aleyhinde 139 sarı kart, 17 kırmızı de kart gösterirdi. Beşiktaş'a ise 103 sarı kart ve 12 kırmızı kart çıkardı.