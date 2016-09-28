Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği turnuvaya, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 8 takım katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Üniversitesi maçıyla başlayan turnuvanın ikinci maçı Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynandı. Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyotu 21-10 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan siyah-beyazlı ekip, bulduğu sayılarla farkı azaltsa da devreye 35-29 mağlup girdi. Üçüncü periyot ortada geçerken, her iki takımda karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotu da Fenerbahçe 53-49 önde tamamladı. Son periyotta ise rakibi karşısında iyice baskısını arttıran Fenerbahçe, bulduğu sayılarla farkı maçtı. Sarı-lacivertli ekip, maçtan 77-62'lik sonuçla galip ayrıldı.

Fenerbahçe adına maçın en çok sayı atan oyuncusu Esra Ural olurken, Beşiktaş'ın en çok sayı atanı ise 14 sayı ile Esra Atacan oldu.

Koray Ünlü

MERSİN