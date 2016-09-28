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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı yendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Özgecan Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 77-62 yendi.


28 Eylül 2016 17:33

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği turnuvaya, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 8 takım katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Üniversitesi maçıyla başlayan turnuvanın ikinci maçı Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynandı. Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyotu 21-10 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan siyah-beyazlı ekip, bulduğu sayılarla farkı azaltsa da devreye 35-29 mağlup girdi. Üçüncü periyot ortada geçerken, her iki takımda karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotu da Fenerbahçe 53-49 önde tamamladı. Son periyotta ise rakibi karşısında iyice baskısını arttıran Fenerbahçe, bulduğu sayılarla farkı maçtı. Sarı-lacivertli ekip, maçtan 77-62'lik sonuçla galip ayrıldı.
Fenerbahçe adına maçın en çok sayı atan oyuncusu Esra Ural olurken, Beşiktaş'ın en çok sayı atanı ise 14 sayı ile Esra Atacan oldu. 

Koray Ünlü
MERSİN

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi


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