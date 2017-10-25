Fenerbahçe BLMA’yı farklı geçti

Metro Enerji Salonu’nda oynanan maçta rakibine karşın üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, ilk periyodu 26-16 önde tamamlarken, soyunma odasına da 41-24 önde girdi. Rakibine karşı üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu da 58-46 üstün bitirdi. 4. periyotta Ana Dabovic’in basketleriyle farkı koruyan Fenerbahçe, Pelin ile de skoru 65-48’e getirdi. Bu anlarda Kia Vaughn ve Tilbe ile tekili olan Kanarya, farkı 18'e çıkardı. (75-57). Skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, maçtan 79-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 4. hafta maçında ise 1 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaşacak.