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Spor »
Fenerbahçe bombayı patlattı! Az önce açıkladılar
30 Ağustos 2018 12:36
Fenerbahçe bombayı patlattı! Az önce açıkladılar
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı kadrosuna kattığını açıkladı.
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30 Ağustos 2018 12:36
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