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Fenerbahçe bombayı patlattı! Az önce açıkladılar

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Az önce açıkladılar

30 Ağustos 2018 12:36
 

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