Fenerbahçe, Brüksel'de çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Anderlecht maçı için Brüksel'e ged.i Belçika Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen karşılama seremonisinde, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Otobüsten herhangi bir futbolcunun inmesine izin verilmezken, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Phillip Cocu'ya çiçek takdimi yapıldı. Karşılama törenine eşlik edenler arasında Türkiye Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü ile Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu da yer aldı.

Büyükelçi Gümrükçü: “Dostluğun kazanacağını ümit ediyoruz”

Fenerbahçe kafilesini karşılamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Büyükelçi Gümrükçü, İHA'ya yaptığı açıklamada, “Esasında herhangi bir Türk takımının Belçika'ya gelmesi ve Belçika'daki takımlarla oynaması sporun güzelliği çerçevesinde, iki ülkeyi, iki halkı yakınlaştıran faaliyetler olarak görüyoruz. O bakımdan mutluyuz. Kravatımdan göründüğü gibi, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak bugün ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah takımımızı karşılayacağız. Anderlecht futbol takımının gayet sıcak ev sahipliği içerisinde ağırlayacağız kendilerini. Sonuç ne olursa olsun, dostluğun kazacağını ümit ediyoruz. İki takımın da güzel bir futbol oynayacağını ve herkese hoş bir futbol seyrettireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk takımı özlemine doyduk”

Türk toplumunun maça yoğun bir ilgisi olduğuna dikkat çeken Gümrükçü, “Uzun zamandan beri bir Türk futbol takımımızın Brüksel'de maçı olmamıştı. O bakımdan bir hasretin sona ereceğini düşünüyoruz. Bu sene bizim için çok enteresan. Üç ayrı UEFA Ligi grubunda üç Türk takımı da Belçikalı takımlarla eşleştiler. İki hafta önce Akhisar'ı Liege'de ağırladık. Bugün Fenerbahçemizin Anderlecht maçı için buradayız. Kasımın başında da Beşiktaş Genk için geliyor. Bu sene Belçika, Türk vatandaşlarımız, futbola ve Türk takımı özlemlerine doyuyorlar. O bakımdan ben çok mutluyum. Büyükelçi olarak üç ayrı güzide kulübümüzü burada karşılamak bana büyük bir mutluluk veriyor” diye konuştu.

Başkan Korkmazer: “Fenerbahçe'nin Belçika'ya gelmesi iyi bir fırsat”

Fenerbahçe'nin 11 yıl aradan sonra tekrar Anderlecht'le eşleşmesini bir sürpriz olarak değerlendiren Belçika Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Korkmazer ise, “Fenerbehçe'nin UEFA Avrupa Ligi vesilesiyle Belçika'ya gelmesi hem derneğimizin canlanması açısından hem de Türk futbolunun böylesine güzide bir takımını seyredip desteklemesi açısından iyi bir fırsat aslında. Fenerbahçeliler Derneği olarak, Fenerbahçe'nin Belçika'ya gelmesini en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdik. Bu sayede birkaç tane aktivite yapmaya karar verdik. Ayrıca bu sayede Avrupa'nın diğer dernekleriyle de dostluğumuzu pekiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Cafer Yıldırımer

