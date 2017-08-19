Fenerbahçe büyük oynuyor! 4 yıldız...

Fenerbahçe 4 koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vardar yenilgisi sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler kolları sıvadı.

Öncelikle forvete takviye yapma peşindeler. Yönetim, Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için çalışmalarını sürdürüyor.

​Bir başka aday ise Inter'de top koşturan Stevan Jovetic... 27 yaşındaki Karadağlı golcüyle daha önce de temas kuran Fenerbahçe bu kez transferde kararlı. Jovetic'in menajeri ile Milano'da görüşülecek.

Fenerbahçe, sol bek transferi için Atletico Madrid'li Guilherme Siqueira'nın da peşini bırakmıyor. Ayrıca Trabzonspor'un da istediği Milan'ın stoperi Gustavo Gomez için de görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Takvim gazetesi