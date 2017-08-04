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Fenerbahçe, Cagliari maçının ücretsiz olacağını açıkladı

Fenerbahçe, pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Cagliari ile oynanacak hazırlık maçının ücretsiz olacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Cagliari maçının ücretsiz olacağını açıkladı

04 Ağustos 2017 16:25

Fenerbahçe ile İtalya ekibi Cagliari arasında pazartesi günü 20.30'da oynanacak hazırlık maçı ücretsiz olacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaştığı gecede, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi tribünlerini büyük bir coşkuyla dolduran 35 bin taraftarımızın desteğine ve emeklerine öncelikle teşekkür ederiz.

Bu karşılaşmanın ardından taraftarlarımızın bu desteğine karşılık kulübümüz de sessiz kalmayarak, 07 Ağustos Pazartesi günü futbol takımımızın İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının, taraftarlarımız için ücretsiz olmasına karar vermiştir.

Kombine kart sahibi taraftarlarımız, mevcut koltuklarından karşılaşmayı takip edebileceklerdir. Kombinesi veya bileti olmayan Passolig sahibi taraftarlarımız ise girişlerde görevliler tarafından yönlendirileceklerdir.

Bugüne kadar bilet satın alan taraftarlarımızın ücretleri de kısa bir süre içerisinde Passolig hesaplarına iade edilecektir. Öte yandan, tribünler dolduğu takdirde stat kapıları kapatılacaktır.

Bu vesileyle Sturm Graz mücadelesinde futbol takımımızı yalnız bırakmayarak, sezonun ilk resmi maçında büyük bir coşku ve atmosfer oluşturan taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." 

Etiketler: Cagliari, fenerbahçe


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