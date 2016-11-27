Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Rizespor, Fenerbahçe'yi Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda ağırlıyor.

FENERBAHÇE 3 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR

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Maçtan dakikalar (ilk yarı)

48' İLK YARI SONA ERDİ.

48' GOOOL! Moussa Sow.....

40' Van Persie'nin Robin Yalçın'a müdahalesi sonrası hakem faulü belirledi. Top Rizespor'da...

31' GOOOL! Mouusaa Sow. Moussa Sow şov yapıyor!

27' GOOOLL! MOUSSA SOW...

21' Moussa Soe sarı kart gördü.

17' GOL! Ali Yacoubi

13' Gelişen atakta Van Persie ceza sahasına girdi ve Orhan Avacıklı ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Top auta çıktı.

8' Jakob Jantscher'in cza alanına ortası büyük bir karambol yaşandı. Ahmet İlhan topa dokundu ancak top üstten auta çıktı.

4' Top Mehmet Topal'da kaldı. Mehmet Sow'u düşündü ancak top taca gitti.

1' Mücadelede ilk yarı başladı.

İŞTE SAHAYA ÇIKAN İLK 11'LER:

Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki 11'i: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Sow, Van Persie

Çaykur Rizespor'un 11'i: Diallo, Oboabona, Petrucci, Robin, İsmail, Orhan, Yacoubi, Ahmet, Jantscher, Oğulcan, Kweuke

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Rizespor, Fenerbahçe'yi Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda ağırlayacak. UEFA'da büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe serisini devam ettirmek istiyor.

UEFA'DA AVANTAJ FENER'DE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ı 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla puanını 10’a çıkaran sarı-lacivertliler, bir üst tura çıkmak için büyük bir avantaj elde etti.