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Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı geniş özeti (FB Çaykur Rize maçı)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Rizespor, Fenerbahçe'yi Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda ağırladı. Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı geniş özeti (FB Çaykur Rize maçı)
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27 Kasım 2016 20:50
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı geniş özeti (FB Çaykur Rize maçı) - Tıkla İzle

 FENERBAHÇE 5 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR 

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası içerisinde Jakop’un pasında topu kontrol eden Ahmet’in kaleye kullandığı şuttan ton üsten dışarı çıktı.

16. dakikada Oğulcan’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Yakoubi kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Van Persie’nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatif Chahechouhe’nin zayıf vuruşanda top Diallo’nun ellerinde kaldı.

28. dakikada Aatif Chahechouhe’nin ceza sahası içerisindeki pasında Moussa topu ağlarla buluşturdu. 1-1

32. dakikada Mehmet’in ortasında ceza sahası içerisindeki Moussa’nın vole vuruşu Fenerbahçe’yi öne geçiren golü kaydetti. 1-2

45. dakikada Alper'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Moussa kafa vuruşu ile kaleye gönderdi. 1-3

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Petrucci orta sahada aldığı topu sürerek rakipleri geçip ceza yayı üzerinden kaleye gönderdi. Pasında Volkan topu kontrol etti.

66. dakikada Alper’in pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aatif Chahechouhe, topu kaleye göndererek takımının 4. golünü kaydetti. 1-4

72. dakikada Jakop, Şener’e müdahalesinde kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

85. dakikada Volkan’ın pasında topla buluşan Van Persie'nin saç çaprazdan sert vuruşunda kaleci Diallo topu kontrol etti.

90. dakikada Saadane'nin ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta Volkan topu kontrol etmeyi başardı.
90+3. dakikada İsmail'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Diallo'nun sağından ağlarla buluştu. 1-5

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Serkan Olguncan xxx
Çaykur Rizespor: Diallo x, İsmael x, Orhan xx, Oboabona x, Yakoubi xxx, Petrucci xx, Robin xx (Tuszynski dk. 69 xx), Jakob xx, Oğulcan xx (Saadane dk. 83 ?), Ahmet xx (Emrah dk. 66 xx), Kweuke xx
Yedekler: Gökhan, Mehmet, Özgür, Ümit
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan xx (İsmail dk. 69 xx), Kjaer xxx, Mehmet xx, De Souza xxx, Alper xx, Van Persie xxx, Moussa xxx (Volkan dk. 78 xx), Şener xx, Skrtel xxx (Neustaedter Stoch dk. 69 xx), Aatif Chahechouhe xxx
Yedekler: Freitas, Ozan, Fernando
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
Goller: Yakoubi (dk. 16) (Çaykur Rizespor), Moussa (dk. 28, 32 ve 45), Aatif Chahechouhe (dk. 66), İsmail (dk. 90+3)(Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Jakop (dk. 72) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Kjaer, Moussa, Van Persie (Fenerbahçe), İsmael, Ahmet (Çaykur Rizespor)

Goller: 16' Yakoubi , 28', 32', 45' Mouusa Sow. 66' Aatif, 90+3' İsmail Köybaşı.

 

MOUSSA SOW'DAN HAT TRİCK!

16. dakikada öne geçen Çaykur Rizespor, topla oynama üstünlüğünü yitirdiği sırada Fenerbahçe 28. dakikada Moussa Sow'un golüyle beraberliği yakaladı. Daha sonra 32. ve 45. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren Moussa Sow maçta hat trick yaptı. Maç sonunda onun için önemli olan maçın topunu alarak sahadan alkışlar eşliğinde ayrıldı.

İSMAİL KÖYBAŞI FRİKİKTEN ATTI!

Çaykur Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe daha rahat gol şansı yakaladı. Maçın son dakikalarında İsmail Köybaşı frikik kullandı ve top ağlarla buluştu. Gol sonrası maçın hakemi bitiş düdüğünü çaldı.

 

 

 

Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki 11'i belli oldu: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Sow, Van Persie

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