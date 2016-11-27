Fenerbahçe Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.

Özel bir uçak ile saat 18.30 sıralarında Trabzon'a gelen Fenerbahçe kafilesinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Sarı-lacivertli kafile geniş güvenlik önlemleri altında Şana mevkiinde bulunan Ramada Oteli'nde geçti. Kafile yarın maçın oynanacağı Rize'ye geçecek. Peki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, Fener Rize maçı ne zaman, Fener Rizespor maçı gelişmeleri neler? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı...

Fenerbahçe’den Emenike açıklaması

Fenerbahçe, Emmanuel Emenike’nin Çaykur Rizespor karşılaşmasının maç kafilesinde yer almamasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Sarı-lacivertli takımda maç kadrosuna dahil edilmeyen Emmanuel Emenike’nin annesinin rahatsızlığından dolayı Nijerya’ya gittiği bildirildi.

Konuyla ilgili Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Emmanuel Emenike, annesinin ağır rahatsızlığı üzerine bugünkü bireysel idmanını tamamlayarak, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat'tan izin alıp ülkesi Nijerya'ya hareket etmiştir. Bu nedenle, oyuncumuz deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması kafilesinde yer almamıştır.”

Karaman, Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu.

Karşılaşma hakkında gazetecilere açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman “Bizim oyuncular olarak, teknik heyet olarak en büyük hedefimiz Başakşehir maçının üstüne çıkmaktı. Birincisi oyunsal olarak oyunun belirli parametrelerini ben sahada görmek istiyorum. Futbolcularla bizim en büyük hedefimiz budur. Ondan sonra zaten sonuçlar o sonuca yansıyacaktır" dedi.

Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam "Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Ligin önemli takımlarından biridir ama saygı duyulan ve oynadığı futbolla alkış alan bir takım görüntüsü vermeyi bizde istiyoruz. Onun için kendi evimizde oynayacağız. Böyle büyüklere karşı oynadığımızda vermiş olduğumuz demeçlerde algılamada da yanlış oluyor. Rizespor takımı her zaman kazanmak için sahaya çıkar” diye konuştu.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat başlayan sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması devam etti. Antrenman bireysel yapılan çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 2 7Kasım 2016

Stadyum: Rize Didi Stadı

Maçın hakemi: Ali Palabıyık

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, kötü gidişata son vererek UEFA Avrupa Ligi ve ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Spor Toto Süper Lig’e Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ligin ilk üç maçında galibiyet yüzü göremeyince eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ama takım olarak bu kötü gidişata iyi bir reaksiyon gösteren sarı-lacivertliler, ligde son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 3. sıraya yükselmeyi başardı. Kanarya, bu periyotta UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı 2-1, Zorya Luhansk'ı da 2-0'lık skorlarla geçerek toplamda oynadığı son 6 maçta 6 galibiyet almış oldu.

Galatasaray galibiyeti moralleri yükseltti

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisine kadar Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış olan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem de taraftarlarına kendini affettirmek istiyordu. Ezeli rakibini Robin Van Persie'nin golleriyle 2-0 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe'de moraller bu galibiyetle üst seviyeye de çıkmış oldu.

Evinde çok atıp deplasmanda az yiyor

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 11 maçta 23 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde ise 10 gol gördü. Bu 23 golün 13’ünü iç saha maçlarında atan Fenerbahçe’nin dış sahada ise 10 golü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım Ülker Stadyumu’nda oynadığı maçlarda kalesinde 6 gol görürken, deplasman maçlarında ise sadece 4 gol yedi.

Takımın golcüsü Van Persie

Zaman zaman gösterdiği performans nedeniyle eleştirilen Hollandalı yıldız Robin Van Persie, geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu sezon 9 maça çıkan Van Persie, rakip filelere 6 gol bırakarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcu aynı zamanda ligde de gol krallığında Cenk Tosun’un bir gol gerisinde yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde lider Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, dün akşam aldığı Zorya Luhansk galibiyetiyle puanını 10’a yükselterek 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle grupta lider konumda bulunuyor. Gruptaki tek mağlubiyetini İngiltere deplasmanında Manchester United’a karşı alan sarı-lacivertliler, toplamda rakip filelere 7 gol bırakırken kalesinde ise 6 gol gördü. Fenerbahçe, grubun son maçında 8 Aralık Perşembe günü Hollanda deplasmanında Feyenoord ile karşılaşacak.

Gözler Beşiktaş derbisinde

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertliler, burada alacakları galibiyetle 3 Aralık Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak istiyor. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a karşı oynadığı 153 karşılaşmada 73 galibiyet alırken, 35 maçı ise siyah-beyazlılar kazandı. İki takım 45 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Çaykur Rizespor'da Kweuke ve Orhan sözleşme yeniledi

Çaykur Rizespor Kulübü, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Leony Leonard Kweuke ve Orhan Ocaklı ile yeniden masaya oturarak sözleşme tazeledi.

Yeşil Mavili kulübün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törende imza atan futbolcular Çaykur Rizespor ile olan sözleşmelerini 5 yıl daha uzattı.

Çaykur Rizespor Asbaşkanı Ömer Faruk Ofluoğlu “Bizim için iki futbolcumuzda çok değerli, hocamızın raporu doğrultusunda sözleşme uzattık” derken, imza törenine katılan teknik direktör Hikmet Karaman ise Kweuke’nin ciddi teklifler almasına rağmen Çaykur Rizespor’da kaldığını dile getirdi. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK