Fenerbahçe, Comolli ile anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fransız Sportif Direktör Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe’de tarihi seçim sonrası yeni başkan Ali Koç ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, önceki gün İstanbul’a gelen Sportif Direktör Damien Comolli ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Fransız futbol adamı ile anlaşma sağlandığı Fenerbahçe resmi internet sitesinden duyurulurken, "Kulübümüz, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Damien Comolli, sportif direktörümüz olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca futbol şubemizdeki tüm futbol operasyonlarını yönetecek. Comolli aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kurulumuza tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacak” ifadelerine yer verildi.

Damien Comolli: “Bu kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum”

Sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü Comolli anlaşma sonrası sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunarak, “Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve oluşturacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

Ali Koç: "Hayalimizdeki Fenerbahçe için harekete geçtik"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Comolli ile ilgili şunları söyledi:

"Damien Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz ve konuştuğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa’nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli’ye Fenerbahçe’de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum."

Sarı-lacivertliler, yeni sportif direktör Damien Comolli için 12 Haziran Salı günü Ülker Stadyumu’nda bir imza töreni düzenleyecek.