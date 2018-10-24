Fenerbahçe deplasmanda kazandı!

Tasos Kampouris Spor Salonu'ndaki mücadeleye sarı-lacivertli ekip; Kelsey Plum, Kia Vaughn, Cecilia Zandalasini, Birsel Vardarlı Demirmen ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Konuk takım ilk periyodu 21-15 önde tamamlarken, ikinci periyotta rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, soyunma odasına 36-34 üstün girdi. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın üçüncü periyotuna 4-0'lık bir seriyle başlarken; ev sahibi takımın bu çeyrekteki basketi Lykendra Johnson'dan geldi (36-40). Birsel Vardarlı Demirmen ve Ayşe Cora'nın etkili oyunuyla farkı 8 sayıya çıkaran (36-44) Fenerbahçe, final periyotuna 42-52'lik skorla önde girdi. Final periyotuna 4 kısalı bir beşle başlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu çeyrekteki ilk basketlerini Ayşe Cora ile buldu. Ev sahibi takım Olympiakos, Jessica Thomas ve Mirna Mazic'in 5-0'lık serisiyle farkı 5 sayıya indirdi (49-54). Bu çeyrekte son 3 dakikanın içine 50-61'lik üstünlükle giren Kanarya, rakibin de savunma direncini kırarak mücadeleden 54-63 galip ayrıldı.

