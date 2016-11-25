Turkish Airlines Euroleague'de Fenerbahçe, 9. haftadaki 6. galibiyetini, İtalya deplasmanında EA7 Milan’ı 79-70’lik skorla mağlup ederek aldı. Mücadelenin ilk yarısını da 44-36 önde tamamlayan Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 18 sayı - 7 ribaund- 4 asist ve Bobby Dixon da 14 sayı - 3 asistlik rakamlarıyla ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Nikola Kalinic 13 sayı - 3 ribaund ve Ekpe Udoh da 11 sayı- 6 ribaundla oynadı.

EA7 Milan’da ise Rakim Sanders 17 sayı - 5 ribaund ve Jamel McLean de 15 sayı - 8 ribaundla mücadeleyi noktaladı.

Fenerbahçe, ligin 10. haftasında sahasında Real Madrid’i konuk edecek.