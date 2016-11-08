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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına eksik başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü evinde Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına eksik başladı

08 Kasım 2016 14:21

Saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla sürdü ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. A Milli Takım kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan ile ülke milli takımlarında bulunan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, bugün gerçekleşecek günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.


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