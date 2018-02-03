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Fenerbahçe, derbide Anadolu Efes’i konuk edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Bu önemli maçta Fenerbahçe, evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, derbide Anadolu Efesi konuk edecek

03 Şubat 2018 14:11

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında yarın saat 13.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 16 haftada sarı-lacivertliler 13 galibiyet ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlılar ise 11 galibiyetle 6. sırada yer alıyor.

126. RANDEVU

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, lig tarihinde bugüne kadar 125 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 51 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 74 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

BU SEZON 4. KEZ RAKİP

İki bu sezon hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Euroleague’de birbirlerine rakip oldu. Euroleague’de oynanan 2 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Ligde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Anadolu Efes galip geldi.

Bu hafta Euroleague’deki maçlarda Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olmpiakos’a yenilirken, Anadolu Efes ise evinde Valencia Basket’i mağlup etti.

Bu zorlu mücadeleyi Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.

 

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