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Fenerbahçe, derbide Giuliano’ya güveniyor

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Giuliano oynadığı 22 müsabakada 12 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Galatasaray derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Giuliano olacak.

Fenerbahçe, derbide Giulianoya güveniyor

16 Mart 2018 09:24

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde Giuliano ön plana çıkıyor. Fenerbahçe’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

Giuliano, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans göstererek takımının en golcü ismi oldu. Brezilyalının oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Giuliano’nun sakatlığından dolayı oynamadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. 

Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son dört lig maçında dört gol attı.  

 

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