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Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes canlı

THY EuroLeague’in 3. hafta mücadelesinde bu akşam iki Türk takımı karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Doğuş, ligde mağlup olduğu Anadolu Efes’i ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesi tüm bilgiler bu haberimizde. İşte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes canlı

25 Ekim 2017 14:39

THY EuroLeague ’de 3. hafta Türk derbisine sahne olacak. Ligin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Anadolu Efes’i ağırlayacak.Fenerbahçe Doğuş, ilk maçında Unicaja Malaga’ya deplasmanda 68-67 yenilirken, ikinci maçında Armani Milano’yı rakip sahada 92-86 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise Real Madrid’e 88-74, Valencia Basket’e de 78-71 kaybederek henüz galibiyetle tanışma fırsatını yakalayamadı.  Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ’da yapılacak maç, saat 20.45 ’te başlayacak. beIN SPORTS 3 'ten canlı yayınlanacak. Aynı zamanda bu önemli karşılaşmayı maç başladığı andan itibaren bu haberimizden canlı olarak takip edebilceksiniz.

DAHA ÖNCEKİ İKİ TAKIMIN KARŞILAŞMALARI

Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes ile Euroleague kulvarında oynadığı sekiz maçta yedi galibiyet elde etti:

2016-17 - Anadolu Efes 80 - 77 Fenerbahçe

2016-17 – Fenerbahçe 88 – 80 Anadolu Efes

2015-16 – Fenerbahçe 90 - 86 Anadolu Efes

2015-16 - Anadolu Efes 73 – 77 Fenerbahçe

2014-15 - Fenerbahçe Ülker 83 – 72 Anadolu Efes

2014-15 - Anadolu Efes 71 - 77 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Fenerbahçe Ülker 84 – 65 Anadolu Efes

2013-14 - Anadolu Efes 63 - 71 Fenerbahce Ülker 

Etiketler: basketbol, Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes, THY Euroleague

 

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