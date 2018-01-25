Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'yı ağırlayacak

THY Euroleague'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe Doğuş, bu seriyi bozmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, ligin 20. haftasında yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 19 haftada 13 galibiyet aldı. İspanyol temsilcisi ise aldığı 7 galibiyetle 11. sırada bulunuyor.

İki takım bugüne kadar Euroleague'de 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 7 kez parkeden galip ayrılırken, Barcelona ise rakibini 16 kez mağlup etti. Bu sezon 11. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68'lik skorla kazanmıştı.