Fenerbahçe Doğuş, Baskonia Vitoria Gasteiz’i ağırlıyor

Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague 16. hafta maçında yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 15 haftada sarı-lacivertliler, 9 galibyet, 6 mağlubiyetle beşinci sırada yer alırken, Baskonia ise 7 galibiyet, 8 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

17. randevu

İki takım Euroleague’de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, parkeden 5 kez galip ayrılırken, İspanyol ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etti. Fenerbahçe ile Baskonia arasında ligin ilk yarısında 10. haftada İspanya’da oynanan maçı sarı-lacivertliler, 83-69 kazanmıştı. Fenerbahçe Doğuş’un başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Oğuzhan Ort

