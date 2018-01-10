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Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında !

THY Euroleague’in 17. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında !

10 Ocak 2018 22:38

THY Euroleague’in 17. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 22.45’te Valencia Basket ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 4. sırada yer alırken, İspanyol ekibi Valencia ise 5 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 14. sırada bulunuyor. Valencia Basket ile ilk yarıda oynanan mücadelede Fenerbahçe Doğuş, 79- 66’lık skorla galibiyete uzanan taraf olmuştu.

Euroleagu’deki 4. mücadele

Fenerbahçe Doğuş ve Valencia Basket, daha önce Euroleague’de 3 kez karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, 3 mücadeleden 2 galibiyet alırken, 1 maçtan da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş, 2010 - 2011 sezonunda iki kez karşılaştığı Valencia Basket’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 75- 73’lük sonuçla mağlubiyete iterken, deplasmanda oynadığı maçta da 82 - 68’lik skorla mağlup oldu. Kanarya, son olarak bu sezon Euroleague’in ilk yarısında karşı karşıya geldiği Valencia’yı 79 - 66’lık sonuçla devirdi.

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe Doğuş, Valencia Basket karşısına 3 oyuncudan yoksun olacak. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Nikola Kalinic, Baskonia maçında yaptığı smaç sonrası sakatlanan ve sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay parkede olamayacak olan Birleşik Amerikalı basketbolcu James Nunnally ve Baskonia mücadelesinde sağ ayağından sakatlanan Jan Vesely maç kadrosunda yer almayacak.

Bora Akyol
 

 

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