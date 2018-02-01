Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague 21. hafta maçındayarın TSİ 22’00 Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk oluyor. Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak mücadeleyi Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya) ve Carlos Peruga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler, 14 galibiyetle ikinci sırada bulunuyor. Olympiakos ise 13 galibiyet ve averajla beşinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Olmpiakos bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 6 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan ekibi ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden Olympiakos 90-83 galip ayrıldı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

2017-2018 - Fenerbahçe Doğuş: 83 - Olympiakos: 90

2016-2017 - Fenerbahçe: 80 - Olympiakos: 64

2016-2017 - Fenerbahçe: 67 - Olympiakos: 64

2016-2017 - Olympiakos: 71 - Fenerbahçe: 62

2014-2015 - Olympiakos: 64 - Fenerbahçe Ülker: 73

2014-2015 - Fenerbahçe Ülker: 68 - Olympiakos: 74

2013-2014 - Fenerbahçe Ülker: 78 - Olympiakos: 74

2013-2014 - Olympiakos: 95 - Fenerbahçe Ülker: 82

2012-2013 - Fenerbahçe Ülker: 73 - Olympiakos: 78

2012-2013 - Olympiakos: 82 - Fenerbahçe Ülker: 71

2011-2012 - Fenerbahçe Ülker: 86 - Olympiakos: 70

2011-2012 - Olympiakos: 81 - Fenerbahçe Ülker: 74

2010-2011 - Fenerbahçe Ülker: 65 - Olympiakos: 80

2010-2011 - Olympiakos: 70 - Fenerbahçe Ülker: 84

Oğuzhan Ort