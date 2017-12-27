Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid mücadelesi yarın

THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı yarın ve 29 Aralık Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. 15. hafta açılış mücadelesinde son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid’i ağırlayacak. THY Euroleague’deki bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda Alman ekibi Brose Basket Bamberg ile mücadele edecek.

THY Euroleague’in 15. haftasında oynanacak olan mücadelelerin programı şu şekilde:

28 Aralık Perşembe

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Unicaja Malaga

23.00 Valencia Basket - Panathinaikos

29 Aralık Cuma

20.00 BC Khimky - Barcelona Lassa

20.30 Anadolu Efes - Brose Baskets Bamberg

22.30 Saski Baskonia - CSKA Moskova

22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız