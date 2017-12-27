Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid mücadelesi yarın

THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı yarın ve 29 Aralık Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. 15. hafta açılış mücadelesinde son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid’i ağırlayacak. THY Euroleague’deki bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda Alman ekibi Brose Basket Bamberg ile mücadele edecek.
THY Euroleague’in 15. haftasında oynanacak olan mücadelelerin programı şu şekilde:
28 Aralık Perşembe
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Unicaja Malaga
23.00 Valencia Basket - Panathinaikos
29 Aralık Cuma
20.00 BC Khimky - Barcelona Lassa
20.30 Anadolu Efes - Brose Baskets Bamberg
22.30 Saski Baskonia - CSKA Moskova
22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız