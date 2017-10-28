Fenerbahçe Doğuş son topta yıkıldı

THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Panathinaikos takımına konuk oldu. Mücadele Panathinaikos'un 70-68 üstünlüğü ile sona erdi. İki takım, 2006-2007 sezonundan bu yana tam 17 kez karşılaştı. Geride kalan 17 müsabakadan 8 kez Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, 9 kez ise Yunan ekibi rakibini mağlup etti.

MAÇ SONUCU

4. ÇEYREK Panathinaikos: 70 Fenerbahçe Doğuş: 68

Salon: Olimpik Spor Merkezi

Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Robert Lottermoser xx, Benjamin Jimenez xx

Panathinaikos Superfoods: Calathes xxx 12, Denmon x 3, Rivers xx 5, Singleton xx 6, Gist xx 5, Pappas xxx 24, Vougioukas x, Lekavicius x 3, Auguste x, Lojeski xx 3, Gabriel xx 3, Antetokounmpo xxx 6

Başantrenör: Xavi Pascual

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker xxx 14, Guduric x 2, Melih Mahmutoğlu x, Melli xx 14, Vesely xxx 15, Nunnaly x, Thompson xx 4, Sloukas xx 6, Datome xxx 13, Ahmet Düverioğlu x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 19-21 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Devre: 36-44 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

3. Periyot: 53-55 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

5 faulle çıkan: Melli (Fenerbahçe Doğuş)

Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in dördüncü haftasında yarın TSİ 21.30'da deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de ilk maçını kaybettikten sonra üst üste iki galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş, bu performansı sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 21.30’da Yunan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek. İki takım, 2006-2007 sezonundan bu yana 17 kez karşılaştı. Geride kalan 17 müsabakadan 8 kez Fenerbahçe parkeden galip ayrılırken, 9 kez Yunan ekibi rakibini mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş’ta sakatlıkları devam eden Nikola Kalinic ve Ali Muhammed, Yunanistan deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Panathinaikos ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Borys Ryzhyk (Ukrayna), Robert Lottermoser (Almanya) ve Benjamin Jimenez (İspanya) hakem üçlüsü görev yapacak.

