Fenerbahçe Doğuş Valencia’ya Şans Tanımadı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Obradovic’in öğrencileri, Luigi Datome ile sağ köşeden art arda iki üçlük buldu ve 12-5 öne geçti. Jan Vesely ve Nicolo Melli ile TV molasına 18-12 önde giden Fenerbahçe, mola dönüşünde potasında 2 üçlük gördü. (18-18) Melih’in basketi ise ilk çeyrek sonucunu belirledi. (20-18) İkinci periyotta da etkili olan Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 38-30 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikaları karşılıklı basketlerle sahne olurken, top kayıpları sonrasında Obradovic, Guduric’i kenara aldı. Datome ve Nunnally’nin etkili oyunuyla sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 57-49 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Valencia Basket, 3 dakika sonunda farkı 5’e indirdi. (59-54) Sloukas’ın üçlüğü ile farkı 8’e yükselten Fenerbahçe, Brad Wanamaker ile de skoru 67-59'a taşıdı. Rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş, salondan 79-66 galip ayrıldı.

Luigi Datome 16 sayıyla maçın skoreri olurken, James Nunnally 13, Jan Vesely 12, Kostas Sloukas ve Brad Wanamaker 10'ar sayıyla çift haneli rakamlara isimler oldu. Valencia'da ise San Emeterio 11, Pleiss ve Sam Van Rossom 10'ar sayıyla oynadı.