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Fenerbahçe Doğuş zorlu Real Madrid deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 24. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olacak.

Fenerbahçe Doğuş zorlu Real Madrid deplasmanında

01 Mart 2018 11:20

THY Euroleague’in 24. haftasında Fenerbahçe yarın TSİ 23.00’de Wizink Arena’da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 16 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Real Madrid ile Euroleague’de bugüne kadar 14 maçta mücadele etti. Söz konusu karşılaşmalardan sarı-lacivertliler, 6 kez parkeden galip ayrılırken, Madrid ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım, bu sezon ligin 15. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı Real Madrid 79-77’lik skorla kazandı.

 

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