Diğer
Kategoriler

Fenerbahçe Doğuş'un Final Four heyecanı başlıyor

Fenerbahçe Doğuş’un Final Four heyecanı yarın oynayacağı Zalgiris Kaunas maçı ile başlıyor.

Fenerbahçe Doğuşun Final Four heyecanı başlıyor

17 Mayıs 2018 13:11

THY Euroleague’de ilk kez Final Four aşamasına yer verilen 1988 yılından bu yana 31. kez düzenlenecek olan organizasyona Sırbistan'ın başkenti Belgrad ev sahipliği yapıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş 4. kez üst üste Euroleague Final Four’da parkeye çıkıyor. Final Four ilk maçında yarın TSİ 19.00'da Litvanya temsilcisi Zalgiris’e karşı mücadele edecek Fenerbahçe rakibini mağlup etmesi durumunda finalde CSKA Moskova - Real Madrid maçının kazananıyla oynayacak.

4 kez üst üste Final Four 

Sarı-lacivertliler tamamı üst üste ve Zeljko Obradovic yönetiminde olmak üzere kulüp tarihinde 4. kez THY Euroleague'de Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Türk basketbol tarihinde Final Four organizasyonda 4 kez yer alan tek takım olan Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Tel Aviv (2004, 2005) ve Olympiakos'un (2012, 2013) ardından 'şampiyon' unvanını korumayı başaran üçüncü takım olmak için parkeye çıkacak.

Sinan Güler ilk olacak 

Fenerbahçe Doğuş’da Marko Guduric, Brad Wanamaker, Nicolo Melli, Sinan Güler ve Jason Thompson dışındaki tüm oyuncular geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekibin şampiyon olması halinde Sinan Güler, THY Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösteren ilk Türk basketbolcu olacak.

Ozan Buğra Koşar

Etiketler: Fenerbahçe Doğuş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç