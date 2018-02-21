Fenerbahçe Doğuş’un konuğu EA7 Olimpia Milano

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 23. hafta maçında yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 15 galibiyet ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Milano ise 7 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.

12. randevu

Fenerbahçe Doğuş ile EA7 Olimpia Milano, bugüne kadar Euroleague’de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 8 kez parkeden galip ayrılırken, Milano da 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, uzatmaların ardından 92-86 kazandı.

Melih ve Ali Muhammed, Milli Takım’da

Fenerbahçe’de sakatlık sorunu olan basketbolcu bulunmuyor fakat Milli Takım’daki oyuncuların eksikliklerini hissedecek. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ile Ali Muhammed, A Milli Basketbol Takımı kadrosunda yer aldığı için bu mücadelede forma giymeyecek.

Oğuzhan Ort

