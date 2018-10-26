Fenerbahçe Eric Green ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Tyler Ennis'in yaşadığı sakatlık sonrası Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-2019 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

ERIC GREEN HAKKINDA

California'da 9 Mayıs 1992 yılında dünyaya gelen Green, 2005-2008 yılları arasında Millbrook High School'da eğitim gördü. 2008-2009'da Paul VI CatholicHigh School'da eğitimine devam eden Green, 2009-2013 yılları arasında Virginia Tech ile kolej kariyerini sürdürdü. 2013 yazında NBA seçmelerine giren ve ikinci tur 46. sıradan Utah Jazz tarafından seçilen Green, 2013-14 sezonunda ilk profesyonel deneyimini İtalya'nın o dönemki EuroLeague temsilcilerinden MontepaschiSiena takımıyla yaşadı. Siena'daki başarılı performansı, Erick Green'e 2014 yazında NBA kontratı getirdi. 2014-15 sezonuna Denver Nuggets formasıyla başlayan Green, NBA'de 42 maça çıktı ve iki karşılaşmada da Gelişim Ligi tecrübesi yaşadı. Erick Green, 2016-17 sezonunda kariyeri için en önemli adımlardan birini atarak bir kez daha Avrupa'nın yolunu tuttu. Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiacos ile sözleşme imzalayan Green, kırmızı-beyazlılar ile EuroLeague'de ve Yunanistan Ligi'nde final oynadı.

Eric Green'in Euroleague kariyer rekorları şöyle:

Verimlilik puanı: 33 (Valencia - Anadolu Efes - 20.10.2017)

Sayı: 28 (Olympiacos - Montepaschi Siena - 12.12.2013)

Toplam ribaund: 8 (Khimki Moskova - Valencia - 13.10.2017)

Asist: 7 (Maccabi Fox - Valencia - 7.12.2017)