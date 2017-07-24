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Fenerbahçe Eto'o transferini bitirdi| Eto Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Eto'o transferini bitirdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Antalyaspor'da forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlıyor...

Fenerbahçe Etoo transferini bitirdi| Eto Fenerbahçeye gelecek mi?

24 Temmuz 2017 17:10

Fenerbahçe, Etoo transferinde sona ulaştı. Sarı lacivertliler yıldız futbolcu için kulübü ile görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Bu transferin kısa bir sürede açıklanması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Eto'o transferi önceki gün Fenerbahçe tarafından yalanlanmış ardından gece transfer için yapılan yalanlama kaldırılmıştı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu geçen yıl ligde 18 gol atmıştı.

SON İKİ SEZONA DAMGA VURDU!

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan isim Samuel Eto'o oldu. (50 maç, 38 gol ve 12 asist).

 

Kaynak: Ahmet ERCANLAR - Hürriyet

Etiketler: fenerbahçe, transfer


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