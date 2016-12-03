Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanı 29’a, sarı-lacivertliler ise 25’e yükseltti.

KANARYA SERİYİ 10’A ÇIKARDI

Süper Lig’e kötü başlayan Fenerbahçe, ilk 3 hafta sonunda 1 puan toplamıştı. Sarı-lacivertliler, 3. haftadan sonra oynadığı 9 karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrılmadı. Bu süreçteki 9 karşılaşmadan, 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Ülker Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmadan da 0-0’lık sonuçla ayrılmasıyla yenilmezlik serisini 10’a çıkardı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ’A 12 YILDIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 61. kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 24 kez rakibini mağlup ederken, siyah-beyazlılar ise 16 kez kazandı. Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’a en son 17 Nisan 2005’te oynanan maçta 4-3’lük skorla yenilmişti. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-lacivertliler, rakibine mağlup olmama serisini 12 yıla çıkardı.

ADVOCAAT 11’İ BOZMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Alper, Chahechouhe, Sow ve Robin van Persie 11’i ile sahaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcı geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının 11’ini bozmadı. Advocaat’ın öğrencileri Rize’yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1 mağlup etmişti.

SOW VE PERSİE ETKİSİZ

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de galibiyet serisi yakalamasında büyük rol oynayan Moussa Sow ve Robin van Persie, Beşiktaş karşılaşmasında Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından 11’de görevlendirildi. Karşılaşma boyunca etkisiz bir oyun sergileyen iki oyuncunun kaleye isabetli şutu olmadı.

ÜLKER STADYUMU’NDA 43 BİN 209 TARAFTAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünler tıklım tıklımdı. Bu önemli derbi maçını 43 bin 209 kişinin tribünden takip ettiği açıkladı.