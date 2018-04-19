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Fenerbahçe FB Beşiktaş BJK canlı izle ATV | Fener Beşiktaş maçı kaç kaç ?

Fenerbahçe Beşiktaş ile bu akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında mücadele edecekler. Peki bugün oynanacak olan FB BJK mücadelesi saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe FB Beşiktaş BJK canlı izle ATV | Fener Beşiktaş maçı kaç kaç ?
Fenerbahçe Beşiktaş canlı - Foto Galeri

19 Nisan 2018 18:53
Fenerbahçe Beşiktaş canlı - Tıkla İzle

Fenerbahçe FB Beşiktaş BJK canlı izle bilgileri bu haberde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bugün ilk maçta 2-2 berabere kalan iki ekip tekrar karşı karşıya geliyorlar. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonucunda turu geçecek olan taraf, Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisarspor'un rakibi olacak. İşte bu kritik karşılaşmanın Fener BJK tüm bilgileri ve FB - BJK online canlı yayın linki...

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İKİ EKİP TURU NASIL GEÇEBİLİR?

Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.
Beşiktaş ise galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

Beşiktaş, yarın akşam saat 20.30’da Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçı oynayacak.  

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam saat 20.30’da Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçı oynayacak.  

 

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