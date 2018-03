Fenerbahçe (FB) Galatasaray (GS) şifresiz canlı izle FB GS maç kaç kaç ?

Fenerbahçe FB Galatasaray GS şifresiz canlı izle anlatımı ile karşınızdayız...Karşılaşma ile ilgili canlı izleme linklerini bu haberimizde bulabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi her iki takımın taraftarları sokağa çıkarak, dostluk sloganları attı. Bulvar Caddesi üzerinde toplanan Galatasaray taraftarları, tezahüratlarda bulunarak adete Hakkari kent merkezini inlettiler. Fenerbahçe taraftarları ise, ellerindeki takım bayrakları ile yolun karşı tarafından slogan attılar. Olası olaylara karşı polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çarşı merkezinde yürüyüşe geçen Galatasaray taraftarları, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Fenerbahçe taraftarları ile karşı karşıya geldiler. Taraftarlar önce birbirleri bakıştılar, sonra da ‘dostluk kazınsın’ delip kardeşlik sloganları attılar. Maç skoru ne olursa olsun aralarında taşkınlık yapanlara izin vermeyeceğini belirten her iki takımın taraftarları, “Biz kardeşiz, önemli olan dostluğun kazanmasıdır. Biz de ayrımcılık yok” şeklinde konuştular. Her iki takımın taraftarı; beraber hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra gösterilerine devam ettiler. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak. 2 takım da stada ulaştı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi karşılaşması öncesinde iki takım da stada ulaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Kadıköy'e önce Galatasaray, ardından da Fenerbahçe takımları geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray 387. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynayacakları maç ile toplamda 386. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 146’ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 117 maç ise berabere bitti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı’nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 53puanla lider konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlikle aldığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.

387. randevu

İki takım arasında rekabette geride 386 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 117 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 122. sınav

Ezeli rakipler, yarın oynanacak karşılaşmayla Süper Lig’de 122. kez karşılaşacak. Geride kalan 121 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor. 38 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.